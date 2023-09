Portogallo: il Benfica si impone di misura sul Porto, la decide Di Maria

Grande sfida quella andata in scena questa sera in Portogallo: il Benfica si è imposto di misura sul Porto, nella settima giornata di campionato. A porre in salita la prestazione degli ospiti è stata l’espulsione già al 19esimo minuto di Cardoso che ha lasciato in dieci la propria formazione, per un fallo netto su Musa. Nonostante l’inferiorità numerica, gli uomini di Conceicao hanno retto bene fino al 68’esimo quando, Di Maria aggancia un cross in area e trafigge il portiere avversario sotto la traversa. Altri tre punti per i padroni di casa che martedì affronteranno l’Inter nella sfida valevole per la seconda giornata dei gironi di Champions League.