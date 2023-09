Probabili formazioni Salernitana-Inter: settima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Salernitana-Inter, match della settima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di sabato 30 settembre nella cornice dello Stadio Arechi. La squadra padrona di casa deve ancora trovare la prima vittoria stagionale in casa, e anche se con la padrona della classifica, i granata faranno di tutto per raggiungere questo obiettivo. I nerazzurri invece non stanno per nulla deludendo le aspettative, ma attenzione al turnover, tra pochi giorni si torna a giocare la Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, gli approfondimenti e le parole dei protagonisti.

SALERNITANA – Possibile ritorno da titolare per Boulaye Dia. Non in dubbio Candreva, Bohinen e Legowski a centrocampo.

INTER – Pavard dovrebbe essere titolare. Dumfries a destra. Barella dal 1′. Ballottaggio Mkhitaryan-Frattesi. Nessun cambio in attacco con Thuram e Lautaro che viaggiano verso la conferma. Solo panchina per Sanchez, che si scalda a gara in corso.

Le probabili formazioni di Salernitana-Inter

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Martegani, Legowski, Bradaric; Candreva, Cabral; Dia

Ballottaggi: –

Indisponibili: Coulibaly

Squalificati: –

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Sensi, Arnautovic.

Squalificati: –