Polemiche Real Madrid-Almeria, Ancelotti: “Decisioni arbitro tutte corrette”

Una rimonta vincente al cardiopalma per il Real Madrid, che batte per 3-2 l’Almeria dopo un match ricco di emozioni e soprattutto polemiche a non finire. “Ho rivisto tutte le immagini, credo l’arbitro e il VAR abbiano preso le decisioni corrette. Capisco che ognuno abbia la sua opinione e le lamentele, ma sono tre decisioni corrette a mio avviso”, ha affermato Carlo Ancelotti nel post-partita. Il tecnico poi si è soffermato sulla prestazione della squadra. “La prima parte di match molto negativa, la squadra era stanca, dopo 30′ avrei già voluto cambiare qualcosa. Poi lo stadio ci ha spinto, ed è stato molto importante”.