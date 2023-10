Paradosso Jota in Arabia: “tagliato” per liberare slot stranieri, il Tottenham ci pensa

Il Tottenham, dopo la perdita di Harry Kane in estate, è alla ricerca di un centravanti per rimpiazzare il centravanti inglese, ed avrebbe individuato in Jota, all’anagrafe João Pedro Neves Filipe, il profilo giusto per occupare lo slot lasciato libero dall’attuale attaccante del Bayern Monaco. Gli Spurs, nonostante la presenza di Richarlison in rosa e lo slittamento di Son come punta, secondo Football Insider, avrebbero individuato Jota come l’uomo giusto per rinforzare il reparto offensivo, complice anche, una grande opportunità di mercato.

Infatti, il giocatore portoghese, dopo esser stato acquistato dall’Al Ittihad in estate per 29 milioni dal Celtic, è stato incredibilmente “tagliato” dopo appena 5 presenze (e 1 gol segnato), per liberare un posto tra gli stranieri tesserabili dalla squadra araba, che per le regole della lega araba, prevede un tetto limite di 8 calciatori. La squadra inglese sta pensando di proporre agli arabi un prestito, cercando di trovare le condizioni economiche più vantaggiose possibili.