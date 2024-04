Pagelle Real Madrid-Barcellona 3-2: voti e tabellino Liga 2023/2024

Le pagelle e i voti di Real Madrid-Barcellona 3-2, match della trentaduesima giornata di Liga che avvicina i Blancos verso la vittoria aritmetica del campionato. La squadra di Ancelotti sale a 81 punti, undici in più dei blaugrana. Tanti gli episodi nel primo tempo. Il primo, al 6′, sorride al Barcellona che passa in vantaggio con un colpo di testa di Christensen, bravo a sfruttare un’uscita sbagliata di Lunin sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra. La reazione del Real Madrid è affidata a Vazquez che al 16′ salta Cancelo e subisce fallo in area da Cubarsì. Per l’arbitro è rigore e dagli undici metri Vinicius non perdona Ter Stegen. Nel primo tempo c’è spazio anche per un gol fantasma: Yamal sfrutta un corner e devia verso la rete, Lunin para, ma la palla sembra superare (forse solo parzialmente) la linea di porta. Senza goal line technology, il Var non scioglie i dubbi e l’arbitro Soto Grado può solo far giocare. Nel finale del primo tempo si fa male De Jong, costretto ad uscire per i soliti problemi alla caviglia e al suo posto c’è Pedri. Al 69′ è un altro neo entrato a firmare il 2-1. Fermin Lopez sfrutta una corta respinta di Lunin sul tiro cross di Yamal e deposita in rete. La reazione però è immediata: Vinicius crossa, Cancelo dimentica Vazquez e l’esterno dei blancos in controbalzo appoggia alle spalle di Ter Stegen. Nel finale arriva la beffa con Jude Bellingham che scaraventa in rete il pallone della vittoria.

IL MIGLIORE IN CAMPO:

Lucas Vazquez (Real Madrid) 8

Difende, attacca, imposta. Fa tutto e fa tutto bene. Sta vivendo un momento di forma incredibile e domina il duello sulla destra con Cancelo. Prima si procura il rigore saltando come birilli l’ex City e Cubarsì. Poi sfrutta un cross di Vinicius per segnare il gol del 2-2. Infine, offre l’assist per il gol vittoria di Bellingham. La miglior prestazione in carriera.

IL PEGGIORE IN CAMPO:

Joao Cancelo (Barcellona) 4

Irriconoscibile. L’onda lunga del pasticcio in Champions League contro il PSG si fa sentire ancora nella testa di un giocatore che sta faticando a tornare sui suoi livelli. Ha grandi responsabilità sui due gol del Real Madrid.

IL TABELLINO

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin 4.5; Vazquez 8, Tchouaméni 6, Rüdiger 6, Camavinga 6 (71′ Fran Garcia sv); Modric 6, Kroos 6 (71′ B. Diaz 6), Valverde 6; Bellingham 7; Vinicius 7 (82′ Joselu sv), Rodrygo 6 (74′ Militao sv).

In panchina: Kepa, Mario de Luis, Carvajal, Nacho, Mendy, Ceballos, Arda Güler.

Allenatore: Ancelotti 7.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen 6; Kounde 6, Araujo 6, Cubarsì 5.5, Cancelo 4; De Jong 6 (45’+7 Pedri 6), Christensen 7 (46′ F. Lopez 7), Gundogan 6; Yamal 7, Lewandowski 5.5 (64′ F. Torres 6), Raphinha 6 (64′ J. Felix 5.5)

In panchina: Iñigo Martinez, Iñaki Peña, Fermín, Marcos Alonso, Romeu, Vitor Roque, Sergi Roberto, Kochen, Hector Fort.

Allenatore: Xavi 6.

ARBITRO: Soto Grado 6.

RETI: 6′ Christensen, 18′ rig. Vinicius 69′ F. Lopez, 73′ Vazquez, 91′ Bellingham.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Camavinga, Kounde, Vinicius, Modric, Cubarsì. Angoli: 2-8. Recupero: 8′ pt, 5′ st.