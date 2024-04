Ligue 1 2023/2024, il Psg travolge il Lione e “vede” il titolo. Brest ko con il Monaco

Tutto facile per il Psg, che nella trentesima giornata della Ligue 1 2023/2024 ha vita facile anche contro la squadra più in forma del girone di ritorno. Al Parco dei Principi infatti i parigini hanno travolto per 4-1 il Lione, archiviando la pratica già nel primo tempo grazie alla doppietta di Goncalo Ramos ma soprattutto grazie all’autogol di Matic e al gol di Beraldo che nei primi 6 minuti avevano già messo le cose in chiaro. Donnarumma e compagni “vedono” così il titolo, visti gli 11 punti di vantaggio con 5 partite ancora da giocare. Alle spalle del Psg infatti adesso c’è il Monaco, che ha vinto 2-0 in casa del Brest in quello che era un vero e proprio scontro diretto per il ruolo di “primi degli umani”. I gol di Zakaria e Minamino a cavallo dell’intervallo hanno segnato la partita in favore dei monegaschi, con le espulsioni di Singo e Ben Seghir nel recupero che complicano però i piani del Monaco nel prossimo turno.

PSG-LIONE 4-1: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)

Vittoria di misura invece per il Lille, che accorcia proprio sul Brest grazie all’1-0 ai danni dello Strasburgo: risultato maturato subito in avvio, con il gol di David al 12′. Non vince più il Marsiglia, che dopo tre sconfitte consecutive non va oltre il 2-2 con il Tolosa e vede sempre più lontana l’ipotesi di un piazzamento “europeo” in classifica. Solo un gol di Moumbagna al 95′ evita all’OM un’altra sconfitta. A metà classifica il Montpellier vince 2-1 in casa del Reims, ma un risultato ben più pesante è la vittoria del Metz in casa del Le Havre per 1-0: secondo successo consecutivo per gli ospiti, che superano proprio il Le Havre portandosi almeno per il momento fuori dalla zona retrocessione.