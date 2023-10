Olympiakos-Panathinaikos sospesa: ecco cosa succede con le scommesse

Il match tra Olympiakos e Panathinaikos è stato interrotto e poi sospeso al 50′ dopo che un petardo ha colpito il calciatore Juankar. Come spesso accade, tanta la tensione sugli spalti per il derby di Atene, e dopo l’episodio i calciatori sono rientrati velocemente negli spogliatoi. Al momento dell’interruzione le due squadre erano sull’1-1, e la partita è stata poi interrotta definitivamente dopo un’ora e mezza.

Vedremo cosa verrà deciso dal punto di vista della giustizia sportiva. Ma cosa succede con le scommesse? Le giocate classiche, 1, X o 2 chiaramente vengono giudicate VOID (quota nulla) visto che la partita non è terminata e non riprenderà sicuramente nelle prossime 48-72 ore. Mentre le scommesse che si erano già chiuse (per esempio OVER 1.5) o qualunque tipo di giocate già definita e chiusa, verranno pagate.