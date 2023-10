Olympiakos-Panathinaikos, Juankar in ospedale dopo l’esplosione di un petardo: perdita parziale dell’udito

di Mattia Zucchiatti 62

Come riporta AS e la stampa greca, il difensore spagnolo Juankar ha riportato una commozione cerebrale labirintica e una parziale perdita dell’udito a causa del petardo esploso durante il derby Olympiacos-Panathinaikos, che ha portato alla sospensione della partita di domenica in Grecia. Il terzino sinistro della squadra ospite è caduto a terra mentre si stava riscaldando a bordo campo ed è stato subito trasferito all’ospedale “Ygeia”, dove è ancora ricoverato. Lo shock labirintico solitamente provoca instabilità, nausea e vertigini, tutti sintomi accusati dal giocatore che ha faticato a reggersi in piedi in ospedale. Sull’1-1, dopo l’episodio, la squadra ospite si è rifiutata di tornare in campo e dopo quasi due ore la partita è stata definitivamente sospesa dall’arbitro italiano Maresca.