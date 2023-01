Nuovo regolamento agenti calcio dal 9 gennaio 2022: la nota FIFA, cosa cambia

La FIFA ha ufficializzato l’imminente introduzione del nuovo regolamento per gli agenti di calcio, a partire dal 9 gennaio 2023. Il prossimo lunedì, quindi, entreranno in vigore le nuove regole, che prevedono un’importante cambio nel regolamentare una delle figure lavorative più discusse negli ultimi tempi e orbitanti attorno alla galassia calcio, diventandone spesso più importanti e decisivi dei protagonisti che scendono poi in campo. In sostanza, si tratta di definire un nuovo iter per ottenere la licenza necessaria ad esercitare la professione. L’organo che governa il calcio parte con il precisare che il nuovo regolamento, approvato a Doha lo scorso dicembre, rappresenta “un passo importante verso la creazione di un sistema di trasferimento più equo e trasparente nel mondo del calcio”.

Nuovo regolamento agenti calcio: cosa cambia

È la stessa FIFA a spiegare cosa cambierà, spiegando che “il regolamento stabilisce criteri minimi di servizio tra gli agenti di calcio e i loro clienti. Tra le altre misure, impone un sistema di licenze obbligatorie, vieta la rappresentanza multipla per evitare conflitti di interesse e applica un limite alle commissioni. In tal modo, si intende rafforzare la stabilità contrattuale, proteggere l’integrità del sistema di trasferimento e conseguire una maggiore trasparenza in tutte le questioni finanziarie”. Nonostante il nuovo regolamento sugli agenti di calcio entri in vigore a ore, è previsto un periodo di transizione fino al prossimo 1 ottobre. “Da tale data – conclude la FIFA – possono essere assunti solo i servizi di agenti di calcio autorizzati e si applicherà il limite alle commissioni degli agenti”.