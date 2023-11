Nizza, dalla Francia: “Youcef Atal in stato di fermo per istigazione all’odio razziale”

Il difensore della nazionale algerina e del Nizza, Youcef Atal è in stato di fermo per “istigazione all’odio razziale per motivi religiosi” per materiale postato online in relazione al conflitto tra Israele e Hamas. Lo hanno fatto sapere fonti giudiziarie francesi, come riportato dal quotidiano Nice-Matin. Il 27enne aveva condiviso su Instagram il discorso incendiario di un imam che esortava a far vivere “un giorno nero agli ebrei”, e si era scusato rimuovendo il post incriminato. Il 16 ottobre la procura aveva aperto un’inchiesta per apologia di terrorismo e istigazione all’odio per motivi religiosi, previa consultazione con il prefetto e il comune di Nizza. Il club di Ligue 1 aveva sospeso Atal in attesa di eventuali provvedimenti disciplinari da parte della Federazione.