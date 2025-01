Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar, ovvero la MSN, un trio che ha segnato la storia del calcio moderno con la maglia del Barcellona, tra il 2014 e il 2017. Una “sigla” iconica per un tridente d’attacco che ha fatto le fortuna dei blaugrana, incantando tifosi e appassionati di tutto il mondo. 110 partite giocate con tutti e tre gli interpreti contemporaneamente in campo, capaci insieme di segnare un totale di 228 gol: uno ogni 39 minuti, praticamente uno per tempo. Una macchina perfetta che ha trascinato il club catalano alla vittoria di dieci trofei, tra cui una Champions League, una Supercoppa Europea e due campionati. Sono passati oltre sette anni da quando la MSN si è sciolta, con il passaggio di Neymar al Psg, ma ora, sempre secondo il brasiliano, il trio potrebbe nuovamente formarsi.

Neymar: “Di nuovo con Messi e Suarez? Chissà…”

L’ipotesi, chiaramente, sarebbe quella di raggiungere Messi e Suarez all’Inter Miami, in MLS, considerando anche il recente rinnovo dell’uruguaiano per almeno un altro anno. “Ovviamente, giocare ancora con loro due sarebbe incredibile – ha ammesso Neymar in un’intervista rilasciata alla CNN -. Sono miei amici, ci sentiamo ancora, sarebbe interessante rivivere quel trio. Sono felice all’Al Hilal e in Arabia Saudita, ma chissà, il calcio è pieno di sorprese. Quando era uscita la notizia che stavo per lasciare il Psg, il calciomercato era chiuso negli Stati Uniti, quindi quella non era un’opzione. Il progetto che mi hanno offerto in Arabia era molto buono, per me e per la mia famiglia, quindi venire qui era la scelta migliore”.

“Saudi League migliore della Ligue 1”

A proposito di campionato saudita, Neymar, come altri colleghi prima di lui (tra tutti, Cristiano Ronaldo), ha voluto ribadire quanto sia cresciuto come torneo, superando anche alcune realtà europee: “Il livello della Saudi Pro League sta crescendo e, da quello che vede, è meglio della Ligue 1. Il campionato francese ha i suoi punti di forza, ci ho giocato e quindi lo so bene. Ma oggi i giocatori qui sono migliori, questo campionato mi ha sorpreso in maniera positiva. Tutto il Paese sta crescendo costantemente, ospiterà anche i Mondiali del 2034 ed è incredibile”.

Neymar e il Mondiale con il Brasile

Proprio la competizione più importante a livello calcistico rimane uno dei pochi crucci per Neymar, con il Brasile che nelle ultime due apparizioni ha dovuto abbandonare il torneo ai quarti di finale. Ora, quindi, il grande obiettivo per la Selecao è il Mondiale del 2026. “Ho tanta fiducia nel team, nei giocatori che stanno emergendo. È una squadra molto giovane – ha aggiunto Neymar, che poi non nasconde le difficoltà dei verdeoro –. Oggi non siamo nella posizione che vorremmo, ma insieme possiamo ottenere qualcosa di grosso. Abbiamo un anno e mezzo per lavorare e fare le cose giuste per raggiungere i Mondiali”.

Con la Nazionale, nell’ottobre del 2023, Neymar ha subito l’ultimo, gravissimo infortunio, che lo ha tenuto fuori per un anno, prima di un ulteriore infortunio al tendine. Ma l’obiettivo è chiaro: “Voglio essere ai prossimi Mondiali, ci proverò, farò di tutto per far parte della nazionale. So che sarà la mia ultima occasione, farò di tutto per farne parte”.