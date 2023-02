Neymar in uscita dal Psg? Il Chelsea ci prova: incontro tra Boehly e il giocatore

Il Chelsea non è sazio dopo un mercato invernale faraonico che ha visto arrivare alla corte di Potter, Joao Felix, Mudryk ed Enzo Fernandez. Secondo Le Parisien, il proprietario del club londinese Todd Boehly pensa già all’estate e ha incontrato l’attaccante del Psg Neymar per discutere di un possibile trasferimento a Stamford Bridge. L’attaccante brasiliano è sotto contratto fino al 2025, ma il suo futuro con il club parigino è in discussione. Il Chelsea rimane in agguato e sogna un altro colpo. Nei giorni scorsi, secondo la stampa inglese, ha avuto luogo anche un vertice tra Boehly e Al Khelaifi. Tra i temi trattati proprio Neymar.