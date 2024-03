Newcastle, ancora guai per Tonali: deferito per scommesse dalla FA inglese

Potenziali nuovi guai in vista per Sandro Tonali. Il calciatore del Newcastle, che sta attualmente scontando una squalifica di 10 mesi che gli è stata comminata a fine ottobre dalla Figc a causa dello scandalo scommesse, ora è stato deferito anche dalla Football Assocation inglese. “Si presume che il centrocampista del Newcastle United abbia violato la regola E8 della FA 50 volte piazzando scommesse sulle partite di calcio tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023. Sandro Tonali ha tempo fino al 5 aprile 2024 per rispondere”, si legge nel comunicato ufficiale.

Immediata, la risposta del club: “Il Newcastle United riconosce un’accusa di cattiva condotta ricevuta da Sandro Tonali in relazione a presunte violazioni delle regole delle scommesse della FA. Sandro continua a rispettare pienamente le indagini pertinenti e conserva il pieno sostegno del club. A causa di questo processo in corso, Sandro e il Newcastle United non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento”.