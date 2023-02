Nervi tesi in casa Psg: Neymar e Campos litigano negli spogliatoi dopo il ko contro il Monaco

Secondo quanto riportato dai media francesi, sono volate parole grosse nello spogliatoio del Psg dopo la sconfitta per 3-1 contro il Monaco. In particolare, si parla di uno scontro verbale piuttosto acceso tra il dirigente Luis Campos e Neymar, subito difeso dal compagno di squadra Marquinhos. Non è chiaro cosa si siano detti di preciso i due (poi diventati tre), ma è facile ipotizzare che Campos abbia criticato la squadra per la prestazione e il brasiliano non l’abbia presa bene. Cruciale, anche in tal senso, l’imminente sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, che distenderà gli animi oppure acuirà la tensione.