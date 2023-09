Munster-Bayern, tifosi ospiti lanciano 185 palline da tennis e mele per protesta: multa da 350 euro per ogni pallina

La sfida valida per il primo turno di Coppa di Germania tra Preussen Munster e Bayern Monaco è prima iniziata in ritardo e poi è stata sospesa per alcuni minuti a causa di una singolare protesta dei tifosi ospiti, che hanno lanciato sul terreno di gioco del Preussenstadion un gran numero di palline da tennis e mele. Ciò ha reso impossibile la continuazione del gioco, e sono stati necessari alcuni minuti per ripulire il campo. Alla ripresa dell’incontro, interrotto con il Bayern Monaco già avanti 1-0 con Choupo-Moting, i bavaresi hanno siglato altre tre reti con Laimer, Kratzig e Tel che sono valse lo 0-4 finale.

Il motivo della protesta è presto detto: la gara si sarebbe dovuta giocare ad agosto in concomitanza con tutte le altre gare del turno e nel weekend precedente alla prima giornata di Bundesliga. Il Bayern però il 12 agosto era impegnato nella Supercoppa di Germania, persa 3-0 contro il Lipsia, e dunque è stato necessario uno spostamento della gara contro il Munster. La cosa però non è stata accolta con favore dai tifosi bavaresi, perché la sfida si è disputata in infrasettimanale e non nel week-end, rendendo la trasferta complicata per molti, dati gli oltre 700 km che separano le due città. Il lancio degli oggetti costerà alla società bavarese una multa di 65 mila euro, 350 euro per ogni pallina lanciata, in tutto 185.