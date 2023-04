MOVIOLA – Manchester City-Arsenal, l’arbitro fischia fallo in attacco di De Bruyne: ma è Saka ad anticipare

Passano solo cinque minuti dal fischio d’inizio quando un fallo in area anima gli animi di Manchester City-Arsenal. Bell’azione dei padroni di casa che si portano nell’area di rigore degli avversari, scontro di gioco tra De Bruyne e Saka, dubbia però la decisione dell’arbitro di assegnare fallo in attacco e non un rigore agli uomini di Guardiola. Anche grazie ai replay si nota nettamente l’ingresso dell’attaccante dell’Arsenal sullo stinco dell’avversario.