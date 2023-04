Inter-Juventus, gol Dimarco: grande imbucata di Barella, 1-0 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 5

L’Inter è in vantaggio. Nel match contro la Juventus, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2022/2023, i ragazzi di Simone Inzaghi trovano la rete dell’1-0 grazie a Federico Dimarco che viene trovato e imbeccato da un grande assist di Nicolò Barella che, con l’esterno, trova appunto l’esterno nerazzurro. Dimarco non la colpisce alla perfezione, ma la tocca quanto basta per spiazzare Perin e siglare la rete dell’1-0. Ecco il video.