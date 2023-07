Monaco, dalla Francia: Ben Yedder e il fratello accusati di violenza sessuale e stupro

Secondo quanto svelato da FranceInfo, Wissam Ben Yedder è stato indagato per violenza sessuale e stupro. Due ragazze di 19 e 20 anni hanno infatti accusato l’attaccante del Monaco (32 anni) e suo fratello minore (25 anni), denunciando di esser state costrette ad atti sessuali contro la loro volontà. I fatti sarebbero accaduti all’inizio di questa settimana, quando i quattro avevano trascorso insieme una serata in Costa Azzurra. Le indagini sono appena iniziate, perciò non ha ancora avuto luogo nessuna udienza o custodia degli imputati.