Wimbledon, Wilander: “La miglior versione di Djokovic, può arrivare a 30 Slam”

“Per me Djokovic non è solo il migliore di sempre, è la miglior versione di se stesso”. Mats Wilander non intravede falle nel serbo, lanciato in semifinale a Wimbledon 2023 e atteso alla rivincita con Sinner dopo il brivido corso lo scorso anno ai quarti. “Agli Australian Open ha colpito di dritto più forte che mai, al Roland Garros ha giocato in modo incredibile contro Alcaraz a 36 anni – spiega ai microfoni di Eurosport – Ogni aspetto del suo gioco sembra migliore ora più che mai. Non so perché non dovrebbe riuscire a vincere 28, 29 o 30 Slam. E’ il favorito a Wimbledon e lo sarà agli Us Open, così come agli Australian Open dove ha vinto per 10 volte ed è il campione in carica a Parigi. Non vedo segnali per cui stia rallentando, anzi indica che sta ancora migliorando”.