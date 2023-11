Mls, Leo Messi non è il rookie dell’anno: l’argentino battuto da Giakoumakis

Leo Messi non ha vinto il premio di rookie dell’anno della MLS, la lega statunitense che ha “accolto” l’argentino durante l’estate. Il fresco vincitore del Pallone d’Oro 2023, l’ottavo della sua già leggendaria carriera, è stato infatti battuto dall’attaccante greco Giorgos Giakoumakis. Quest’ultimo, attaccante dell’Atlanta United, è stato premiato per i suoi 17 gol nella stagione regolare. A onor del vero, Messi è comunque arrivato secondo pur essendo arrivato soltanto a luglio. L’argentino non ha fatto in tempo a riportare l’Inter Miami in zona playoff, ma ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria nella Coppa delle Leghe.

Il premio ha visto Giakoumakis prevalere soprattutto grazie ai voti di stampa specializzata e staff tecnici, mentre i giocatori avevano premiato Messi con il 35,54% delle preferenze contro il 34,34% del greco. In una nota, la Mls sottolinea che il premio “riconosce i meriti del giocatore di maggior impatto dell’anno e che ha fatto il suo debutto nella MLS durante la stagione regolare 2023”. Innegabile in ogni caso l’impatto che ha avuto Messi dal suo arrivo a Miami, sia a livello di vendite di magliette e gadget che per essere stata una vera e propria attrazione in ogni partita sia casalinga che in trasferta.