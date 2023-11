Serie C 2023/24: Ragatzu la sblocca, l’Olbia vince di misura sul Pineto

Termina 1-0 il recupero dell’ottava giornata di Serie C 2023/24: l’Olbia vince lo scontro diretto da media classifica contro il Pineto. Nella sfida dello stadio Nespoli matura così il quarto successo stagionale per i padroni di casa, mentre cedono gli abruzzesi per la terza volta. A decidere la partita è l’immortale Ragatzu, autore del gol vittoria sul finire del primo tempo.

Sardi che si impongono in vantaggio già nella prima frazione di gioco, diverse occasioni che vedono concretizzarsi solo al 36esimo minuto quando Ragatzu la sblocca con un destro preciso all’angolino. Poche le occasioni per gli ospiti, è Nanni all’8’ minuto a tentare una conclusione di mancino terminata con deviazione in calcio d’angolo, non sfruttato a dovere. Nella ripresa poche chance, ma diversi scontri di gioco, sei gli ammoniti del match. Gli uomini di Amaolo non riescono a recuperare lo svantaggio, concludendo il match a reti inviolate. Termina 1-0 allo Stadio Nespoli.