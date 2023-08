MLS Leagues Cup, Leo Messi ancora in gol: Inter Miami in finale, battuto l’Union Philadelphia

Prosegue il grande impatto di Lionel Messi con il calcio statunitense in MLS. L’argentino infatti è andato ancora una volta in gol nel match che è valso al suo Inter Miami l’accesso in finale di Leagues Cup. Questa nuova inedita competizione mette di fronte le migliori squadre statunitensi e quelle messicane. Prima dell’arrivo di Messi, l’Inter Miami era in ultima posizione nella Eastern Conference ed era la peggiore squadra della D1 statunitense. Adesso dopo sei vittorie consecutive, ecco la qualificazione per l’atto conclusivo contro i messicani del Monterrey.

Dal suo arrivo a Miami, Messi ha messo a segno nove gol in sei apparizioni con la nuova maglia. In semifinale l’Inter Miami ha battuto 4-1 l’Union Philadelphia, che prima di questa partita aveva perso in casa solo una delle ultime 38 partite disputate e si trovava in vetta alla Eastern Conference.