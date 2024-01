Middlesbrough-Chelsea oggi in tv: canale, orario e streaming Carabao Cup 2023/2024

Il Chelsea fa visita al Middlesbrough nella semifinale d’andata di Carabao Cup 2023/2024. Fischio d’inizio alle 21:00 di oggi, martedì 9 gennaio. Nonostante la stagione al di sotto delle aspettative, i Blues hanno una ghiotta occasione di conquistare un trofeo dato che l’unico ostacolo che li separa dalla finale della competizione è un club di seconda serie, ovviamente da non sottovalutare ma che non costituisce un ostacolo insormontabile. Essendoci poi il ritorno tra un paio di settimane, l’obiettivo è mettere il confronto in discesa così da amministrare il vantaggio a Stamford Bridge. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.