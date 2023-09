Mauro Icardi celebra i suoi 200 gol in carriera: “Al Galatasaray sto bene”

Nella prima stagione ha collezionato 23 gol in 26 partite col Galatasaray. Se il buongiorno si vede dal mattino, nel 2023/2024 Mauro Icardi non tarderà a raggiungere la doppia cifra, visto che è già a quota 7 in 7 gare. La rete contro il Molde in Champions League gli ha permesso di toccare un traguardo speciale, quello delle 200 reti in carriera (ora è a 203). “Alcuni giocatori hanno un talento speciale, il mio è quello di fare gol. Il gol che ho segnato contro il Molde per me è stato importante perché era il mio 200esimo in carriera. È stato bellissimo segnare in Champions League. Non dimenticherò mai questo traguardo per la sua bellezza e significato”, ha detto l’ex bomber dell’Inter al magazine della Champions League. Dopo due stagioni difficili al Psg, Icardi è rinato al Galatasaray: “Ho avuto l’opportunità di tornare al Galatasaray e dimostrare ancora una volta quello che ho sempre fatto. Sto cercando nuovi obiettivi per me stesso. Francamente sono arrivato in un club dove mi sono sentito molto bene fin dal primo momento”.