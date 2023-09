Marsiglia, Marcelino lascia: al suo posto in panchina va Papin

Manca solo l’ufficialità, ma l’esperienza del tecnico Marcelino sulla panchina del Marsiglia sarebbe giunta al capolinea. Arrivato a giugno come successore di Igor Tudor, il tecnico spagnolo ex Villarreal non ha convinto in questo inizio di stagione: la mancanza di gioco e di risultati, e l’eliminazione dell’OM nel terzo turno dei preliminari di Champions League sono i motivi che lo avrebbero spinto a lasciare. Come conferma la stampa francese, al suo posto in panchina dovrebbe esserci Jean-Pierre Papin. Da calciatore, tra le altre ha vestito la maglia proprio del Marsiglia per sei stagioni fino al 1992, prima di passare al Milan dove è stato per due campionati. L’esordio di Papin alla guida del club dovrebbe avvenire giovedì, in occasione della sfida contro l’Ajax in Europa League.