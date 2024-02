Manchester United, ten Hag: “Il club crede in me, i rumors non mi preoccupano”

Il tecnico del Manchester United Erik Ten Hag ha risposto alle critiche di chi chiede un suo possibile divorzio anticipato rispetto alla scadenza del contratto fissata per il giugno 2025. Queste le parole dell’allenatore olandese: “Ho un contratto e non mi preoccupo delle voci, parlo spesso con Jim Ratcliffe, così come con altri del gruppo, sono convinto e sento che credono in me. Quando non vinciamo arrivano le critiche e lo capisco, ci sono opinioni condivisibili ma anche cose che non corrispondono alla verità, quel che conta però, è la verità nostra, quella che abbiamo all’interno della squadra“.