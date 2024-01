Manchester United, Ten Hag: “È più facile giocare in qualsiasi altra squadra rispetto a questa”

Ten Hag, tecnico del Manchester United, parla del mercato del club, sottolineando la sua preoccupazione per possibili futuri ingaggi, in quanto l’allenatore teme un mindset non vincente a seguito del periodo difficile: “Dipenderà dai giocatori e dalla fiducia che hanno nelle loro capacità, ma posso assicurarvi una cosa: la Premier League è difficile e giocare qui è difficile. È più facile giocare per quasi tutte le altre squadre al mondo che per Manchester United perché la pressione è sempre molto alta. È una cosa che dovranno affrontare. Ma, se hai fiducia in te stesso, questo è sicuramente il miglior club in cui potresti trovarti e la sfida più grande che potresti affrontare“.