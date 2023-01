Manchester United, Sir Jim Ratcliffe interessato all’acquisto del club inglese

L’uomo più ricco d’Inghilterra, Sir Jim Ratcliffe, sembra essere interessato all’acquisto del Manchester United. Secondo quanto riportato dal suo portavoce, infatti, l’imprenditore avrebbe avanzato un’offerta formale, per prelevare il club inglese. Non bisogna dimenticare come quest’ultimo già in passato fosse interessato ad entrare nel mondo del calcio, provando a prelevare il Chelsea.