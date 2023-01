Eredità, ghigliottina: la parola vincente di martedì 17 gennaio 2023

Anche stasera spazio al nuovo appuntamento con la ghigliottina a ‘L’Eredità’. Nella puntata di oggi, quella di martedì 17 gennaio 2023, del fortunato game show di Rai Uno condotto da Flavio Insinna, il momento più atteso è quello finale con la ghigliottina, il gioco conclusivo della trasmissione in cui bisogna individuare quella parola che si può abbinare alle altre cinque proposte dagli autori. Ne verranno proposte in tutto dieci, a coppie di due, cinque corrette e cinque no, scegliere quella sbagliata in ciascuno dei cinque momenti comporta il dimezzamento del montepremi. Il campione ha quindi un minuto di tempo per scrivere la propria parola che pensa possa essere quella vincente.

La parola vincente di oggi

Le parole di oggi saranno rese note a breve. La parola vincente di stasera sarà resa nota a breve.