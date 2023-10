Manchester United: Sheikh Jassim ritira l’offerta per l’acquisto del club

Jassim bin Hamad Al Thani, banchiere del Qatar Sheikh, si è ritirato dal processo per l’acquisto del Manchester United, come ha riferito BBC Sport. Lo sceicco aveva offerto 5 miliardi di sterline per il club, ma ulteriori colloqui questa settimana si sono interrotti. I dati di marzo mostravano che lo United aveva un debito di 969,6 milioni di sterline attraverso una combinazione di debito lordo, prestiti bancari e commissioni di trasferimento in sospeso con pagamenti associati.

All’inizio di questo mese BBC Sport ha riferito che Ratcliffe stava valutando se offrire o meno l’acquisto di una quota di minoranza nel club, nel tentativo di rompere l’impasse sulla situazione della proprietà. L’annuncio fatto l’anno scorso dalla famiglia Glazer di prendere in considerazione la vendita dello United ha suscitato un’ondata di interesse ma solo due offerte, da Ineos e Sheikh Jassim. Entrambi hanno presentato offerte per circa 5 miliardi di sterline. La fazione di Sheikh Jassim ha sempre sostenuto però che lui fosse interessato solo all’acquisto del 100% del club. Tuttavia, Ratcliffe ha detto di volere una quota di maggioranza.