“È un dato di fatto che io abbia vinto sei Premier League e Mourinho tre. José si è offeso? È una cosa che ho detto assolutamente in buona fede, era semplicemente una cosa leggera”. Lo ha detto Pep Guardiola, intervisato dopo il deludente pareggio del suo Manchester City in casa del Crystal Palace, tornando sulla querelle a distanza con José Mourinho: “Probabilmente José Mourinho è un altro della lunga lista di coloro che vogliono il Manchester City in League One o Conference. Ma io direi a José: siamo innocenti fino a prova contraria”.