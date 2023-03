Manchester United, Keane: “Fossi stato battuto 7-0 mi sarei nascosto per qualche mese”

L’ex calciatore del Manchester United, Roy Keane, ha commentato la durissima sconfitta dei Red Devils contro il Liverpool. Queste le sue parole ai microfoni di Cielo: “Fossi stato battuto 7-0 mi sarei nascosto per diversi mesi, una prestazione davvero imbarazzante. I giocatori più esperti sono stati inguardabili, non hanno leadership. Incredibili i gol che sono stati regalati. Ringrazio Dio di non aver mai fatto parte di una squadra così”.