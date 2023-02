Manchester United, in arrivo una grande offerta dal Qatar per l’acquisto del club

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, è in arrivo dal Qatar un’importante offerta per l’acquisto del Manchester United. Ad essere interessato al club sarebbe un gruppo di privati che sono da tempo in trattativa con i Glazer, gli attuali proprietari della squadra 20 volte campione d’Inghilterra. Le voci erano iniziate a circolare già a gennaio, quando Bloomberg News aveva parlato di un possibile interessamento da parte di Qatar Sports Investments, società già proprietaria del PSG, per Manchester United o Liverpool.