Manchester United, Hojlund non si ferma più: sempre a segno nelle ultime 6 gare di Premier League

Rasmus Hojlund non si ferma più. Dopo un avvio piuttosto complesso in maglia Red Devils, il talento danese ha decisamente cambiato marcia da un mese a questa parte e lo score delle ultime uscite è lì a dimostrarlo. Da quando si è sbloccato in campionato non ha più smesso di segnare. Sono infatti ben sei le gare consecutive di Premier League in cui l’attaccante del Manchester United è andato in gol, a cui si aggiunge anche la rete in Fa Cup. A coronamento di questo straordinario periodo di forma, è arrivata anche la doppietta, la prima in campionato e siglata nei primi 7′ di gara, grazie alla quale lo United si è imposto sul campo del Luton Town. Hojlund sta vestendo i panni del trascinatore della sua squadra: al suo rendimento infatti corrisponde anche un deciso cambio di passo della formazione di ten Hag, che nel 2024 sta tenendo un ritmo da Champions League con 4 vittorie e un pareggio. Dopo una prima parte di stagione piuttosto stentata infatti, i Red Devils ora occupano la sesta posizione con 44 punti, a cinque lunghezze di distacco dall’Aston Villa quarto.