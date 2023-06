Manchester United, Evra sulla vendita: “Quando finirà questo circo?”

“Abbiamo parlato di questo accordo per quanti mesi? Da novembre. La domanda è: possiamo fermare questo circo, trovare una soluzione e far arrivare il nuovo proprietario il prima possibile?”. Sono le parole di Patrice Evra al Times sulla questione relativa la proprietà del Manchester United, con i Glazer che ancora non hanno definito la cessione del club.

“Dobbiamo trovare un acquirente ora, prima dell’inizio della stagione, altrimenti sarà troppo tardi. Questo è ingiusto nei confronti di Erik ten Hag. Porta energia negativa intorno al club. Stiamo parlando sempre delle stesse cose: dobbiamo porre fine a tutto questo se vogliamo che lo United torni al suo posto”, ha aggiunto l’ex calciatore francese.