Calcio, Mondiali femminili 2023: a Sydney 80mila spettatori per il match inaugurale

Ci sarà il tutto esaurito per Australia-Irlanda, la partita che inaugurerà il Mondiale di calcio femminile organizzato dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda. Dave Beeche, amministratore delegato della Coppa del mondo femminile, ha detto che i posti per la partita di apertura delle Matildas contro le irlandesi sono esauriti allo Stadium Australia di Sydney, che può ospitare circa 80.000 spettatori. Beeche si aspetta grande partecipazione di pubblico, sempre il 20 luglio, ad Auckland, dove la Nuova Zelanda affronterà la Norvegia. “Sarà una giornata importante per il calcio femminile”, ha detto a proposito del doppio match su entrambe le sponde del Mar di Tasmania. Secondo la FIFA, sono stati venduti circa 1,1 milioni di biglietti per le 64 partite in Australia e Nuova Zelanda.