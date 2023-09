Real Madrid, Bellingham non si allena a due giorni dal derby con l’Atletico Madrid

Il protagonista dell’avvio di stagione del Real Madrid, Jude Bellingham non si è allenato a due giorni dal derby contro l’Atletico Madrid. Secondo AS, non c’è particolare preoccupazione. L’ex Borussia Dortmund è fermo per dei disturbi allo stomaco, ma c’è ottimismo per un suo recupero. Bellingham dovrebbe prendere parte alla rifinitura di domani e dovrebbe scendere regolarmente in campo al Wanda Metropolitano. Il centrocampista inglese è il capocannoniere dei blancos in questo inizio di stagione e Ancelotti non vuole perderlo per il primo big match della stagione. Per ora, filtra fiducia in merito ad un suo recupero. In tre stagioni con il Dortmund – ricorda AS – Bellingham ha saltato solo quattro partite per infortuni.