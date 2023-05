Manchester United-Chelsea oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Manchester United e Chelsea, valevole per il recupero della trentaduesima giornata di Premier League 2022/2023. Lo United in questo recupero vuole conquistare matematicamente l’accesso alla prossima Champions League e tenterà di farlo contro un Chelsea che ormai ha ben poco da chiedere a questa disastrosa Premier League. Dodicesimo in classifica, con ben quindici sconfitte sul groppone, la squadra di Lampard prova semplicemente a chiudere la sua stagione nel miglior modo possibile. La sfida è in programma oggi, giovedì 25 maggio alle ore 21:00 all’Old Trafford. Diretta su Sky Sport Football e in streaming su Sky Go e NOW.