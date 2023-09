Manchester United, accordo da 70 milioni di euro all’anno con lo sponsor Snapdragon

Il nuovo sponsor del Manchester United sarà Snapdragon, società statunitense di software che fa parte del colosso tecnologico Qualcomm. Le due parti hanno infatti sottoscritto un accordo sulla base di circa 70 milioni di euro all’anno. Una cifra record per i Red Devils, alla ricerca di un nuovo sponsor di maglia dopo che TeamViewer aveva rescisso il contratto. Malgrado un accordo quinquennale, il management dell’azienda tedesca era stato ampiamente criticato dagli azionisti per tale scelta, optando dunque per una rescissione. Poco male per lo United, che a partire dalla prossima stagione avrà un nuovo marchio sulla maglietta da gioco e tanto altro denaro nelle proprie casse.