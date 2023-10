Manchester United, accesso alle strutture vietato a Sancho: non può neanche mangiare in mensa

In Inghilterra ormai da diverse settimane il nome di Jadon Sancho è quasi tutti i giorni su tutti i maggiori quotidiani sportivi. Il talento del Manchester United ha rotto i rapporti con il suo tecnico Erik Ten Hag a tal punto che la società è pronto a cederlo a gennaio nonostante il forte investimenti attuato su di lui. Niente partite, ovviamente, ma totale esclusione dalla squadra.

Nessun allenamento con i compagni, e secondo quanto riporta ‘The Athletic’, al calciatore inglese è stato vietato anche l’accesso a tutte le strutture della prima squadra. L’auto di Sancho, ad esempio, “deve essere parcheggiata nella struttura delle giovanili, così come deve chiudersi in solitaria negli spogliatoi dell’accademia per evitare di entrare a contatto con i giocatori sotto età”. A Sancho è stato proibito persino di utilizzare la mensa con il cibo che gli viene portato in un cestino dall’altra parte della strada al centro sportivo di Carrington.