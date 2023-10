Atp 500 Vienna 2023: Matteo Arnaldi si arrende a Rublev, il russo vola ai quarti e alle Finals

Matteo Arnaldi si arrende a un Andrey Rublev in grande spolvero e saluta il torneo Atp 500 di Vienna 2023 al secondo turno. Il numero cinque al mondo vince 7-5 6-3 in un’ora e venticinque minuti di gioco, e con questo successo il russo si qualifica anche aritmeticamente alle Atp Finals di Torino. Per il tennista ligure, invece, buona performance contro un avversario più forte, tra alti e bassi e grandi colpi alternati a errori da limare, ma la sensazione è che la strada sia quella giusta.

Rublev tiene a zero i primi due turni di battuta, mentre il sanremese deve concedere e annullare quattro palle break subito al pronti-via, dimostrando grande carattere ma anche di poter soffrire il russo. L’azzurro si riscatta nel quarto gioco, tenendo la battuta a zero, perde il primo quindici invece il top-5 nel quinto game. Come d’incanto, nel settimo gioco, Arnaldi ha una palla break: sarebbe una sliding door clamorosa, ma col servizio il russo non perdona e trova tre punti in fila. Il tennista italiano annulla un set point nel decimo game, mentre Rublev piazza ace su ace e poi aggredisce in risposta nel dodicesimo game, beffando Arnaldi a rete e conquistando il break che vale il set prima del tie-break. Nel secondo set il russo parte ancora fortissimo e trova subito il break, peraltro con un punto surreale frutto di un recupero fenomenale. A quel punto è tutto apparecchiato per il trionfo del numero cinque al mondo, con Arnaldi che alterna buoni punti e un po’ di scoramento. Nel finale un po’ di supponenza di Rublev che comunque chiude 6-3.