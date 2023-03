Manchester City, Walker si abbassa i pantaloni in un locale: rischia la denuncia

Nuovi guai per Kyle Walker, difensore del Manchester City di Pep Guardiola e della nazionale inglese. Come riporta il The Sun, infatti, esiste un video che ritrae il calciatore in stato d’ebbrezza mentre si abbassa i pantaloni. Negli stessi filmati tra l’altro, si può vedere Walker toccare il seno e baciare una donna diversa da sua moglie. Guai in familiari per un tradimento, ma guai soprattutto legali: possibile denuncia per ubriachezza e atti osceni in luogo pubblico. Senza dimenticare possibili conseguenze interne al Manchester City, con Guardiola che domenica aveva concesso un giorno libero alla rosa.