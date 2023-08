Manchester City, Pep Guardiola operato alla schiena

Pep Guardiola si è sottoposto oggi ad un intervento di routine per un problema alla schiena. Lo annuncia il Manchester City, spiegando che l’allenatore “soffre da tempo di forti dolori alla schiena ed è volato a Barcellona per un intervento chirurgico d’urgenza eseguito dalla dottoressa Mireia Illueca. L’intervento è stato un successo e Pep ora si riprenderà e si riabiliterà a Barcellona”. L’allenatore salterà quindi un paio di partite e in sua assenza toccherà al vice Juanma Lillo guidare Haaland e compagni in allenamento e in partita. “Tutti al Manchester City augurano a Pep una pronta guarigione e non vedono l’ora di rivederlo presto a Manchester”, si legge nella nota.