Rummenigge difende Rubiales: “Non esageriamo, anche io baciai calciatori dopo la Champions”

Non accennano a placarsi le polemiche per il bacio che il Presidente della Federazione spagnola, Luis Rubiales, ha dato a Jennifer Hermoso dopo la conquista della Coppa del Mondo femminile da parte della formazione iberica. Sul caso è intervenuto il membro del comitato esecutivo della UEFA, Karl-Heinz Rummenigge, che ha cercato di smorzare i toni della polemica: “Secondo me non si deve esagerare. C’è grande emozione quando diventi campione del mondo e quello che è accaduto, con tutto il dovuto rispetto, credo che sia assolutamente corretto. L’ultima volte che vincemmo la Champions League con il Bayern Monaco anche io baciai i giocatori, non sulla bocca”.