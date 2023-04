Manchester City-Liverpool, Guardiola: “Prestazione perfetta dal primo all’ultimo minuto”

“Una prestazione perfetta. Dal primo minuto al 93esimo”. Queste le parole del tecnico del Manchester City Pep Guardiola dopo la vittoria per 4-1 sul Liverpool in Premier League. “Da quando abbiamo concesso il gol, abbiamo disputato una grande gara. Ovviamente loro erano sempre pericolosi in transizione, ma abbiamo giocato davvero bene. Una delle migliori prestazioni degli ultimi sette anni”, spiega il tecnico dei Citizens, che aggiunge: “I ragazzi sapevano che non stavano giocando male, dopo il primo tempo abbiamo sistemato qualcosa. Siamo stati anche fortunati sul secondo gol ma la partita è stata stabilmente nelle nostre mani nei 93 minuti”, ha concluso a BT Sport.