Regolamento semifinali Torneo di Viareggio 2023: cosa succede in caso di pareggio

Il regolamento della semifinale del Torneo di Viareggio 2023. Gli accoppiamenti, vale a dire Fiorentina-Sassuolo e Torino-Bologna, sono stati decretati in modo insindacabile e arbitrario dall’organizzazione della manifestazione. In caso di parità, non si disputeranno i tempi supplementari per delineare la qualificata, ma si procederà direttamente con i calci di rigore.

