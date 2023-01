Manchester City, Guardiola: “Spiace per chi critica, ma rimarremo nella storia della Premier”

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha tracciato un bilancio della sua esperienza fin qui vissuta con il club inglese, rispondendo alle critiche degli ultimi tempi. L’allenatore spagnolo, in conferenza stampa, ha dichiarato: “Mi dispiace per chi critica e svaluta quanto fatto fino ad ora, ma rimarremo nella storia per quanto vinto e per i record di questi anni. Quando andrò dal City tutti diranno quanto sono stato bravo, ma oggi questo non serve abbiamo bisogno di più. A Barcellona vinsi quattro campionati consecutivamente, poi non c’erano più motivazioni e trionfò il Real Madrid nelle successive due stagioni. Non voglio che qui accada questo, la società è informata di ciò e per questo hanno prolungato il mio contratto”.