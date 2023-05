Manchester City, Guardiola: “Siamo più vicini al titolo, ma attenzione alle prossime partite”

3-0 contro l’Everton per il Manchester City e, ora, i campioni in carica della Premier League si trovano a soli 5 punti dalla conquista del nono scudetto della loro storia, nonché il terzo consecutivo. “È stata una bella vittoria quella di oggi – ha dichiarato Pep Guardiola ai microfoni di Sky Sport –. Fin dal primo minuto abbiamo fatto molto bene. Siamo stati pazienti. Ci aspettavamo forse un pressing più alto da parte dell’Everton, ma non lo hanno fatto. Sanno essere bravi nelle transizioni, come abbiamo visto contro il Brighton, e ogni calcio d’angolo è un potenziale pericolo. Ma in generale abbiamo controllato molto bene e segnato nei momenti giusti. Non è facile giocare contro Yerry Mina e Tarkowkski. Abbiamo bisogno di lui per questo tipo di partite, quando mettiamo la palla lì e lui si fa trovare”.

“Ogni volta che vinciamo una partita siamo un po’ più vicini – ha proseguito Guardiola –, ma Chelsea e Brighton saranno partite difficili. Abbiamo fatto il nostro dovere battendo l’Arsenal all’Etihad. Entrambe le squadre hanno fatto una stagione eccezionale. È stato bello riuscire a vincere tra le due partite con il Real Madrid. Ora sappiamo che due vittorie nelle ultime tre partite saranno sufficienti per il titolo”.