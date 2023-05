Internazionali d’Italia 2023, Bolelli e Fognini approdano agli ottavi: Erler e Miedler ko

Mentre i tornei in singolo degli Internazionali d’Italia 2023 procedono in maniera spedita ed hanno visto anche l’eliminazione di Fabio Fognini per mano del danese Holger Rune, anche il tabellone di doppio comincia a definirsi. Il tennista ligure, infatti, insieme al suo compagno di mille battaglie Simone Bolelli ha sconfitto in tre set al super tie-break la coppia austriaca composta da Alexander Erler e Lucas Miedler mediante il punteggio di 7-6 4-6 11-9. Un successo estremamente importante per la squadra azzurra che, dunque, stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo sulla terra rossa del Foro Italico.