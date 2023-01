Manchester City, Guardiola: “Premier League? Ci proveremo fino alla fine, se non vinceremo non importa”

Nella gara di 20esima giornata della Premier League, il Manchester City è stato sconfitto per 2-1 nel derby contro il Manchester United. Dopo essere passati in vantaggio con Grealish (60′), i Citizens sono stati rimontati causa le reti di Bruno Fernandes (78′) e di Rashford (82′) e hanno subito la loro terza sconfitta in campionato. “Intanto vorrei fare i complimenti allo United, le persone capiranno da loro quanto il City abbia fatto bene – ha affermato Pep Guardiola in conferenza stampa –. Parliamo di una partita fantastica, dove abbiamo controllato le loro transizioni decisamente meglio nel secondo tempo contro Rashford e compagni, avendo il giusto spirito”. La situazione, tuttavia, non è rosea in classifica, con l’Arsenal che ha ora 5 punti di vantaggio e una partita ancora da giocare. “Non mi importa se non vinceremo la Carabao Cup o la Premier, ci proveremo – ha proseguito Guardiola -. Non mi interessa, quando giochiamo come stiamo giocando. Parliamo di una situazione simile agli anni scorsi in cui ero qui”.